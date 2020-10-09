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Ekonomi Gaziantepli halıcılar 9 ayda 1 milyar 249 milyon dolarlık ihracat yaptı
Ekonomi

Gaziantepli halıcılar 9 ayda 1 milyar 249 milyon dolarlık ihracat yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:34:45 -
Gaziantepli halıcılar 9 ayda 1 milyar 249 milyon dolarlık ihracat yaptı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyesi firmalar, bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 249 milyon 469 bin dolarlık halı ihracatına imza attı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAHİB üyeleri, yılın 9 ayında gösterdikleri 1 milyar 249 milyon 469 bin dolarlık ihracat performansıyla bu alanda ilk sıradaki yerlerini korurken, halı sektörü bölgede en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

Bölgeden eylül ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 189 milyon 898 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, sektörün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hızlanan teknolojik dönüşüme kısa sürede uyum sağladığını bildirdi.

İhracatçıların e-ticaret ve e-ihracat üzerinden dünya pazarlarında daha etkin roller üstleneceklerini belirten Kaplan, bu sürecin, üreticiden tüketiciye uzanacak bir zincirin temelini oluşturacağını ifade etti.

Kaplan, bu dönemde Suudi Arabistan'a ihracatın azaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ihracatında diğer sektörlerde olduğu gibi sektörümüzle ilgili de ciddi sorunlar bulunmaktadır. Sorunların çözümü noktasında girişimlerimiz devam etmektedir."

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