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Gaziantepli 91 yaşındaki Suna nineden "19 Mayıs" şiiri

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:48:54 -
Gaziantepli 91 yaşındaki Suna nineden "19 Mayıs" şiiri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Suna Gür, ilkokulda 9 yaşındayken okuduğu "19 Mayıs" şiirini aynı heyecanla okuyor.

Erenler Mahallesi'nde emekli öğretmen kızıyla yaşayan Suna nine, 9 yaşındayken öğretmenin okuması için verdiği "19 Mayıs" adlı şiiri bugün aynı heyecanla ezbere okuyor.

"Bu şiiri okuduğumda Atatürk daha ölmemişti." diyen 7 çocuk, 14 torun ve 5 de torununun torunu olan Suna Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğu döneminde kızların okula çok gönderilmediğini anlattı.

Babasının kültürlü bir insan olduğunu ve kendisini okula gönderdiğini belirten Gür, "Bu şiiri de ilk defa o zaman okumuştum." dedi.

Suna Gür'ün kızı emekli öğretmen Meral Gür ise annesinin sabah erkenden kalkarak televizyon haberlerini izleyerek gündemi takip ettiğini ifade etti.

Annesinin okumayı çok sevdiğini anlatan Gür, ezberinin de kuvvetli olduğunu kaydetti.

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