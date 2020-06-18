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Gaziantep'in "Sütlü Zerde"si tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:30:00 -
Gaziantep'in "Sütlü Zerde"si tescillendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in lezzetlerinden olan "Sütlü Zerde" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin damak zenginliğini öne çıkarmak için yoğun mesai harcanıyor.

"Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyası kapsamında bölgenin eşsiz ürünleri tescil edilerek, kent bünyesine kazandırılıyor.

Bu kapsamda coğrafi işaret alan yöresel tatlılarından Sütlü Zerde, Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi.

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