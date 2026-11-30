Gerçekleştirilen görüşmede, Gaziantep genelinde tamamlanarak hizmete açılan sağlık tesisleri ile yapımı devam eden yatırımlar ele alınarak şehrin sağlık altyapısındaki gelişmeler ve gelecek dönem projeleri değerlendirildi.

3 Yılda 39 Sağlık Yatırımı Tamamlandı

Gaziantep’te son üç yılda sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6’sı ikinci basamak, 33’ü birinci basamak olmak üzere toplam 39 sağlık yatırımı tamamlandı. Hâlihazırda 28 sağlık yatırımında ise yapım çalışmaları devam ediyor.

Tamamlanan yatırımlar arasında 400 yatak kapasiteli Nizip Devlet Hastanesi, 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 50 yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası ve yeni 25 Aralık Devlet Hastanesi binası öne çıkıyor.

Kamu Hastanelerinde Yatak Kapasitesi 4 Bin 815’e Ulaştı

Gaziantep Şehir Hastanesi başta olmak üzere hayata geçirilen yatırımlarla kentteki kamu hastanelerinin kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Son üç yılda kamu hastanelerindeki yatak sayısı 2 bin 585’ten 4 bin 815’e, yoğun bakım yatak sayısı ise 503’ten 884’e yükseldi.

Son olarak hasta kabulüne başlayan 25 Aralık Devlet Hastanesi yeni hizmet binası da 57 bin 972 metrekare kapalı alanı, 460 yatak kapasitesi, 85 poliklinik odası ve 11 ameliyathanesiyle Gaziantep’in sağlık altyapısına önemli katkı sağladı.

Yeni Yatırımlarla Sağlık Altyapısı Güçlenmeye Devam Ediyor

İnşaatı devam eden 28 yatırım arasında aile sağlığı merkezleri, acil sağlık hizmetleri istasyonları, ağız ve diş sağlığı merkezi ile birinci basamak sağlık tesisleri de bulunuyor. Bu yatırımlarla birlikte merkez ve ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Görüşmede, Gaziantep’in artan nüfusu ve bölgeden aldığı sağlık başvuruları doğrultusunda ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesi, mevcut sağlık kapasitesinin geliştirilmesi ve planlanan projelerin son durumu da değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep’in sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik desteklerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.