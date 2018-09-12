Gaziantep'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüt çerçevesinde fuhuş yaptırmak, fuhşu kolaylaştırmak, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhuştan maddi menfaat temin etmek ”suçları kapsamında toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda; fuhuş yapan kadınlar, fuhuş müşterileri ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhşa maddi menfaat temin suçundan toplam 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, şahısların yapılan ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 tabanca, 49 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2.19 gram esrar maddesi, 3 sahte kimlik ele geçirildi. Üzerinde sahte kimlik bulunduran 2 şahıs ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.