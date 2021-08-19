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Spor

Gaziantep transfere doymuyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Merkel’i transfer ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 16:25:00 -
Gaziantep transfere doymuyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Merkel’i transfer ettiğini açıkladı.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al-Faisaly Harmah’ta forma giyen orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Transferin ardından kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Alexander Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Alexander Merkel’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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