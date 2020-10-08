Gaziantep Ticaret Borsası
Kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56 ila 75 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56 ila 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|36,00
|47,80
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|137,00
|154,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,00
|75,00
|Üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|19,00
|Ceviz içi
|Kg
|46,00
|56,00
|Baden içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|58,00