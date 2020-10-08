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Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası
Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56 ila 75 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:01:09 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56 ila 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0062,00
Antep fıstığı (boz-kavlak) Kg36,0047,80
Antep fıstığı (boz iç)Kg137,00154,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0075,00
Üzüm (siyah)Kg15,0019,00
Ceviz içi Kg46,0056,00
Baden içi (tatlı)Kg50,0058,00

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