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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:59:57 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg87,0095,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg137,00159,42
Dana (karkas) Kg35,0035,00
Kuru üzüm (siyah)Kg17,0017,00
PirinçKg6,106,10
BuğdayKg1,751,99
Kepek (buğday)Kg0,801,20

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