Gaziantep Ticaret Borsası
Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 ile 159,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|87,00
|95,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|137,00
|159,42
|Dana (karkas)
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|17,00
|17,00
|Pirinç
|Kg
|6,10
|6,10
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,99
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,80
|1,20