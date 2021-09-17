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Spor Gaziantep, Sivasspor maçına hazır
Spor

Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 13:33:00 -
Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep, Sivas'a gidip kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçı, yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

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