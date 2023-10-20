Gaziantep-Şanlıurfa yolunda kaza: 5 ölü 10 yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa otobanında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Gaziantep-Şanlıurfa otobanında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 21 ADE 794 minibüs ile 33 ACR 015 plakalı kamyon çarpıştı.
Meydana gelen kazada, 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerince teslim edildi.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)