Gaziantep sanayisi Kovid-19 sürecinde "normalleşiyor"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi üssü konumunda bulunan Gaziantep'teki sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle toparlanmaya başladı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gaziantep Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, salgın döneminde gerileyen sanayi üretimi, yeniden yukarı yönlü artışa başladı.

Sanayi üretim endeksi, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalırken, bir önceki aya göre de yüzde 17,4 arttı.

Kent sanayisinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı mayıs ayında, madencilik ve taş ocağı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

- İhracattaki büyük toparlanma

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi kent sanayisinde de bazı sorunlar yaşandığını ifade etti.



Gaziantep sanayisinin çok güçlü temellere sahip olduğunu belirten Ünverdi, "Normalleşme süreciyle birlikte sanayi üretimi ve ihracat rakamlarının artacağını biliyorduk. Nitekim her iki alanda da artış kendini hissettirdi." dedi.

Mayıs ayının, normalleşmenin ilk adımları olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Haziran ayında kentimizin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 34,3 oranında ihracat artışıyla hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın haziran ayına göre ise yüzde 51,9 oranında, önemli oranda ihracat artışı yaşadık. Dolayısıyla Gaziantep, temmuz ayında da ihracatını artırarak yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda kayıpları telafi etmeye başlayacağız." diyen Ünverdi, "Şu an yavaş yavaş eski günlerimize döndük. Güçlü kapasitemizi ve girişimcilik ruhumuzu kullanarak, artışın kısa zamanda yükselip, kayıpları da yeniden yerine getireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yıl sonunu kayıpsız olarak geçirmek için çalışacağız"

Ünverdi, Gaziantep'in bölge ve ülke sanayisi için önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kentimizdeki tüm sanayiciler ve sanayi kuruluşları, yoğun şekilde çalışıyor. Biz yıl sonunu kayıpsız olarak geçirmek için çalışacağız. İnanıyorum ki bu konuda da başarılı olacağız. Pandemi sürecinin bizim ilerlememize ve büyümemize engel olmasını, el birliğiyle ortadan kaldıracağız. Tabi ki sağlımız her şeyin başında geliyor, tedbirleri elden bırakamadan salgınla mücadelemize de devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere 14 kural çerçevesinde, hem bireysel anlamda hem de işletmelerimiz nezdinde önlemlerimizi alarak ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz."



