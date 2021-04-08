Gaziantep liseleri taban puanı 2021 |Gaziantep liseleri kontenjanları
Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep liseleri taban puanı 2021, Gaziantep liseleri başarı sıralaması ve Gaziantep liseleri kontenjanları nelerdir?
Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Gaziantep liseleri taban puanı 2021, Gaziantep liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Gaziantep liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?