Gaziantep kurutmalığı dünya mutfağını tatlandırıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, kentin asırlık mutfak lezzetleri arasında yer alan sebze kurutmalıklarının, son yıllarda dünya mutfakları tarafından da tercih edilen özel bir ürün haline dönüştüğünü bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında bulunan patlıcan kurutmalığı başta olmak üzere biber ve kabak kurutmalıklarına Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden talep olduğunu ifade etti.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak iç ve dış piyasaya sunulan kurutulmuş sebzelerin çok sayıda aileye gelir kaynağı sağlayan ekonomik bir değer haline geldiğini anlatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Gaziantep kurutmalıklarına özellikle son yıllarda ilgi ve talep arttı. Daha önceleri yöresel bir ürün olarak sadece kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalıklar, şimdi iç ve dış piyasada tüketim potansiyeli artan bir sektör haline dönüştü. Doğallığını ve lezzetini uygun saklama koşullarında uzun süre kaybetmeyen sebze kurutmalıkları bu özelliğinden dolayı yurt içi ve yurt dışı piyasalardan talep görmekte. Türkiye kuruluk sebze üretiminin büyük bir bölümü Gaziantep’ten karşılanmakta. Kuruluklar, Avrupa’da daha çok Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve farklı kıtalardaki ülkelere gönderilmekte."

Akıncı, gelecek yıllarda talebin daha da artmasını beklediklerine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl borsamızda yaklaşık 15 milyon 787 bin adet kurutulmuş gıda maddesi işlem gördü. Ticari anlamda işlem gören bu ürünlerin yanı sıra evlerde tüketilmek ve hediye gönderilmek üzere hazırlanan kurutmalık adedini de hesaba kattığımızda bu rakamın çok daha yüksek miktarlarda olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.