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Ekonomi Gaziantep, Konya, Hatay Ve Bursa’ya 31 milyar 737 milyonluk yatırım
Ekonomi

Gaziantep, Konya, Hatay Ve Bursa’ya 31 milyar 737 milyonluk yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım hamlesine devam ediyor. Geçen hafta ResmiGazete’de yayımlanan kararlarla yaklaşık 26 milyar liralık yatırıma destek veren bakanlık, yeni Cumhurbaşkanı kararlarıyla da yaklaşık 32 milyarlık yatırımın önünü açacak. Bu yatırımlarla bin 574 kişiye yeni istihdam sağlanacak. Yatırımlar, cari açığın azaltılmasına 843 milyon dolarlık katkı verecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 23:31:00 -
Gaziantep, Konya, Hatay Ve Bursa’ya 31 milyar 737 milyonluk yatırım

Proje bazlı devlet yardımlarına ilişkin yeni Cumhurbaşkanı kararları ResmiGazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren kararları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Özel sektör, tüm hızıyla yatırımlarına devam ediyor. Birilerinin söylediğinin aksine ülkemiz, katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor. Geçen hafta özel sektörün 26 milyar liralık yatırımını teşvik edecek kararları, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlamıştık. Bu hafta da yine özel sektörün 32 milyarlık yatırımını destekleyeceğimiz kararlar yayımlandı. Ülkemizi yatırımlarla donatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Antep'e polimer yatırımı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; PolyGürteks Tekstil Sanayi, Gaziantep’de polimer/cips ve POY üretimi yapacak. 724 milyon liralık yatırımla 333 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın azaltılmasına yılda 215 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

Konya'da alimünyum üretimi

Al Metal Alüminyum Sanayi, Konya’da direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alimünyum yassı mamul üretimi yapacak. Toplam 2 milyar 397 milyon liralık yatıtırım ile 492 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın kapatılmasına yılda 212 milyon dolar katkı verecek.

Hatay'da Polipropilen yatırımı

BY Polimer Sanayi, Hatay’da polipropilen üretecek. 27 milyar 706 milyon liralık yatırım, 464 kişiye yeni iş sağlayacak. Bu yatırımın cari açığın azaltılmasına katkısı yılda 263 milyon dolar olacak.

Bursa'da Ferrokrom üretimi

BG Maden Sanayi, Bursa’da yüksek karbonlu ferrokrom yatırımı yapacak. 910 milyon dolarlık yatırımla 295 kişi iş sahibi olacak. Bu yatırım ile yılda 153 milyon dolar cari açığın kapatılmasın katkı sağlayacak.

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