Gaziantep İslahiye’de kalıcı konutlar teslim ediliyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk belediyelerden olan Eyüpsultan Belediyesi, depremzedelere teslim edilmek üzere kalıcı konutları da hazırladı.

Kalıcı konutlar teslim ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi’nce Gaziantep İslahiye’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde inşa edilen 13 kalıcı konut, depremzedelere teslim edilecek. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kurulan Eyüpsultan Belediyesi İslahiye Yaşam Destek Alanı’nda inşa edilen kalıcı konutlarda beyaz eşyadan mutfak eşyalarına, bahçe mobilyasından çocuk odalarına kadar en ince detaylar düşünüldü.

Kalıcı konutların teslimi için 22 Haziran Perşembe günü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katılacağı tören düzenlenecek. Törende İslahiyeli çocuklara verilecek bayramlıklarıyla birlikte düzenlenecek özel etkinliklerle bayram heyecanı da yaşatılacak.

55 günde yapımı tamamlandı

Kalıcı konutların temelleri zemin etüt çalışmalarının ardından Nisan ayının ortalarında atıldı ve 55 günde tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eyüpsultan Belediyesi'nden bir ilk

Eyüpsultan Belediyesi’nin depremzedelere özel inşa ettiği kalıcı konutlar, aynı zamanda bir belediyenin deprem bölgesinde inşa ederek anahtar teslim ettiği ilk kalıcı konut çalışması olarak dikkat çekiyor.

“İslahiye kardeş ilçemiz oldu”

Konuyla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Deprem sonrası Gaziantep İslahiye bizim kardeş ilçemiz oldu. Eyüpsultanlı komşularımızın da desteğiyle çok hızlı davrandık, depremden birkaç gün sonra burada Lojistik Merkezimizi açtık. Kar kış demeden, zorlu arazi şartlarında İslahiye’nin bütün köylerini tek tek gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden ve karşılayan gönüllü çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca da İslahiye’deydik, her gün bir köyde iftar programı ve çocuklara özel etkinlikler düzenledik” dedi.

“Kalıcı konutları teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

“Kalıcı konutları da teslim edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Başkan Deniz Köken, “Yaralar sarılana kadar biz burada olmaya devam edeceğiz ve yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

İslahiye yaşam destek alanı kurulmuştu

Eyüpsultan Belediyesi depremzede vatandaşların ve özellikle çocukların günlük yaşantılarına dönmelerini kolaylaştırmak amacıyla Gaziantep İslahiye'de Yaşam Destek Alanı kurmuştu.

Kadınlara yönelik atölyeler ve oyun parkı da mevcut

Yaşam Destek Alanı’nda kadınlara yönelik atölyeler, oyun parkı ve çocuklara özel etkinlik alanları bulunuyor.