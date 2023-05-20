Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim paniği!

Gaziantep’te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.

BAZI UÇUŞLAR ŞANLIURFA VE ADANA’YA YÖNLENDİRİLDİ

Olay üzerine Gaziantep Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep’e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları’na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı’dan 13 kalkış, 13’ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

YÜZLERCE YOLCU SAATLERCE BEKLEDİ

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü’nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı’nda yüzlerce yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldı.

12 SAAT SONRA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Saat 11.30 sıralarında Gaziantep’ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep’e hareket etmesi planlanıyor.

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