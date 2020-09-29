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Spor Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Sumudica: Geçen hafta rüşvet teklif edildi
Spor

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Sumudica: Geçen hafta rüşvet teklif edildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, geçtiğimiz hafta bir rüşvet teklifi aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:08:00 -
Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Sumudica: Geçen hafta rüşvet teklif edildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, transfer dönemine ilişkin şoke eden bir itirafta bulundu.

Romen teknik direktör Marius Sumudica, Türkiye’de kendisine rüşvet teklif edildiğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, transfer konularında çok dikkatli olunması gerektiğini belirtirken yaşadığı bir olayı aktardı.

Sumudica, geçtiğimiz hafta kendisine bir telefon geldiğini açıklayarak, ‘İki Türk menajerin önerdiği futbolcuyu kabul ettiğim takdirde bana 50 bin TL verileceği söylendi. Benim yapmam gereken şuydu. Sadece, iyi futbolcu olduğunu yönetime bildirmem gerekecekti. Son sözü benim söylediğimi aktardılar. Ben nasıl yaparım bunu? Bu olayın sorumluluğunu nasıl alırım?’ dedi.

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