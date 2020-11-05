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Spor Gaziantep FK'li Mirallas'tan Beşiktaş maçı değerlendirmesi:
Spor

Gaziantep FK'li Mirallas'tan Beşiktaş maçı değerlendirmesi:

"İyi hazırlanıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş karşısında kazanmak için sahada olacağız" - "Zaten farklı ve keyif veren bir futbolumuz var. Beşiktaş maçında da izleyenleri mutlu edecek bir mücadele ortaya koyacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:06:49 -
Gaziantep FK'li Mirallas'tan Beşiktaş maçı değerlendirmesi:

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Kevin Mirallas, yarın 8. hafta maçında konuk edecekleri Beşiktaş karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Belçikalı oyuncu Mirallas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu, bu yüzden karşılaşmanın da oldukça zorlu geçeceğini bilerek hazırlıklandıklarını dile getirdi.

Kariyeri boyunca hiçbir maçı kolay ya da zor diye ayırmadığını anlatan Mirallas, "Benim için rakip fark etmez. Ben her maç olduğu gibi takıma faydalı olmak için çaba göstereceğim." dedi.

Bu maça iyi hazırlandıklarını belirten Mirallas, "Biz takım olarak kendimize güveniyoruz. Belki hocamız maç kadromuzda 1-2 değişiklik yapabilir. İyi hazırlanıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş karşısında kazanmak için sahada olacağız. Sahada kime görev verilirse, taraftarımızı sevindirecek sonuçlar için elinden geleni yapacağına kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.


- "Keyif veren bir futbolumuz var"


Belçikalı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de büyük takımlarla yapılan müsabakaların genelde seyir zevki açısından güzel olduğunu aktararak, "Gaziantep FK olarak zaten farklı ve keyif veren bir futbolumuz var. Beşiktaş maçında da izleyenleri mutlu edecek bir mücadele ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın ligdeki beraberlik sayısının yüksek olduğunu hatırlatan Mirallas, "Kazandıkça daha iyi olacağız. Beşiktaş maçını kazandığımız takdirde gelecek haftalarda galibiyetler daha kolay gelecektir. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Bu takım kolay galibiyetler alacak bir kadroya sahip. Sadece biraz daha morale ve zamana ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.


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