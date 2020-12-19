Gaziantep FK'dan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir hastanede meydana gelen patlama sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileriz." ifadesine yer verildi.
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.