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Spor Gaziantep FK tur biletini aldı
Spor

Gaziantep FK tur biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda normal süresi 1-1 biten maçta Gaziantep FK penaltılarda Bursaspor'u 5-4 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 21:49:00 -
Gaziantep FK tur biletini aldı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'u konuk etti.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 58. dakikasında Mirza Cihan'ın golüyle öne geçti. Bursaspor bu gole 61. dakikada Burak Altıparmak'ın attığı golle karşılık verdi.

Mücadelenin normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 sona erince penaltılara geçildi.

Gaziantep FK, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve son 16'ya adını yazdırdı.

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