  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:16:20 -
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp yönetim kurulu üyesi Cevdet Akınal da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Baran Kejanlı isimli şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda açıkça “mafyalık hizmeti” reklamı yaptı. Çamur medyası, Baran Kejanlı için “A..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor
Otomotiv

İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat artışı devam ediyor. Oto pazarında 25 yaşındaki araca 60 bin lira değer biçiliyor.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay