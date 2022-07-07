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Spor Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti
Spor

Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 07:00:00 -
Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Marko Jevtovic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Marko Jevtovic, Türkiye'de daha önce Konyaspor forması giymişti.

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