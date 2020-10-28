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Spor Gaziantep FK ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor
Spor

Gaziantep FK ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Vekili Mahsum Altunkaya: - "Konyaspor maçından aldığımız 3 puan gerçekten bize çok iyi geldi. Ben bu galibiyetten sonra seri bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum" - "Bundan sonraki haftalarda hem yeni transferlerimiz adaptasyon sürecini tamamen atlatmış olacaklar, hem de ligde kendi rakibimiz olan takımlarla oynayacağız" - "Bu azim ve istekle yine sezonu ilk on takım arasında bitireceğimize inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:03:12 -
Gaziantep FK ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkan vekili Mahsum Altunkaya, son 5 maçta kaybetmediklerini hatırlatarak, ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altunkaya, AA muhabirine, geride kalan maçlarda sadece Galatasaray'a deplasmanda kaybettiklerini sonrasında ise mağlubiyet yüzü görmediklerini belirtti.

Oynadıkları rakiplerinin zorlu olduklarını vurgulayan Altunkaya, "Göztepe ve Antalyaspor gibi evinde rakiplerine kolay puan vermeyen takımlar karşısında puan çıkarmayı başardık, kendi sahamızda ise Karagümrük karşısında son saniyelerde kalemizde gördüğümüz golle galibiyeti kaçırdık. Yine Trabzonspor gibi güçlü bir takımdan puan aldık. İlk beş haftaya baktığımızda çok zorlu bir fikstürümüzün olduğunu görüyoruz." dedi.

Ligin 6. haftasında ise İttifak Holding Konyaspor karşısında sezonun ilk üç puanını aldıklarını ve bundan sonra çıkışa geçeceklerini belirten Altunkaya, "Konyaspor maçından aldığımız 3 puan gerçekten bize çok iyi geldi. Şu an hem bizim hem de takımın keyfi yerinde, moraller gayet iyi. Bundan sonraki maçlar dişimize göre. Ben bu galibiyetten sonra seri bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni transferlerin takıma güçlü bir enerji vereceğine inandıklarını aktaran Altunkaya, "Bundan sonraki haftalarda hem yeni transferlerimiz adaptasyon sürecini tamamen atlatmış olacaklar, hem de ligde kendi rakibimiz olan takımlarla oynayacağız. Bu haftalarda elde edeceğimiz galibiyetlerle geçen sezonu ivmeyi yakalayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "Sezonu ilk on takım arasında bitireceğimize inanıyorum"


Geçen sezonu iyi bir seviyede bitirdiklerini ve bu sezon için daha üst sıraları hedeflediklerini ancak ilk haftalarında puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Altunkaya, şöyle konuştu:

"Sezon sonu hedefimiz geçen yıl bizden beklenmeyen bir performans sergileyerek ligi ilk 8 takım arasında bitirdik. Bu da teknik ekip ve futbolcularımızın özverisinden kaynaklanıyor. Aynı teknik ekip ve güçlü kadromuzla bu sezon da mücadele ediyoruz. Aynı şekilde saha içerisindeki mücadelelerinden ne kadar istekli olduklarını, özellikle 9 kişi kaldığımız Antalya maçında bir kez daha göstermiş oldular. Bu azim ve istekle yine sezonu ilk on takım arasında bitireceğimize inanıyorum."

Altunkaya, yönetim olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirterek, taraftarın kendilerine olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmemesini istedi.



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