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Spor Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Spor

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maç sonucu | Süper Lig'de 12.hafta cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:43:00 - 2021-11-05 22:00:01
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin alt sıralarında yer alan Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK-Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller João Figueiredo ve Caulker'den geldi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15'e yükseltti.

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