Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Kasımpaşa maç sonucu | Süper Lig'de 12.hafta cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne kaç kaç?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin alt sıralarında yer alan Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller João Figueiredo ve Caulker'den geldi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15'e yükseltti.