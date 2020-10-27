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Spor Gaziantep FK galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor
Spor

Gaziantep FK galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Ligde oynadığımız son beş karşılaşmayı kaybetmemek elbette önemli bir istatistik ancak yeni bir galibiyet serisi yakalamamamız için de hiçbir sebep bulunmuyor" - "Konyaspor karşısında aldığımız galibiyetin ardından, daha moralli ve daha rahat bir şekilde Gençlerbirliği deplasmanına gideceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:10:23 -
Gaziantep FK galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sezonun ilk üç puanını alan Gaziantep Futbol Kulübünde, galibiyet serisi hedefleniyor.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Konyaspor karşısında alınan galibiyetin, takım ruhuna büyük etkisi olacağını ifade etti.

Süper Lig'in ilk beş haftası sonunda galip gelememenin futbolcular üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Takımımızdan ve teknik heyetimizden beklentilerimizin herkes farkında. Gerçekten güçlü bir ekibe sahibiz ve ligde iyi sonuçlar almayı hak ediyoruz. İlk beş haftada sadece Galatasaray'a karşı kaybettik ancak birçok karşılaşmada da galibiyeti şanssız şekilde kaçırdık. Konyaspor maçı öncesi takımımız galibiyet hasretine son vermek için iyi bir çalışma süreci geçirdi ancak ister istemez kazanamamanın vermiş olduğu baskıyla da başa çıkmak zorundalardı. Ama hepsi üzerine düşen görevi yaptı ve bu stresi de yenmeyi başardık. Bundan sonra daha öz güvenli bir takım izleyeceğimize inanıyorum."

Sezon başında yapılan takviyelerle güçlü bir kadro kurduklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, geçen sezonu iyi bir noktada bitirdikten sonra bu sene daha da başarılı olmak istediklerini belirtti.


- "Ben galibiyet serisi yakalayacağımıza gönülden inanıyorum"


Ligde son 5 maçta kaybetmediklerini hatırlatan Büyükekşi, "Ligde oynadığımız son beş karşılaşmayı kaybetmemek elbette önemli bir istatistik ancak yeni bir galibiyet serisi yakalamamamız için de hiçbir sebep bulunmuyor. Konyaspor karşısında aldığımız galibiyetin ardından, daha moralli ve daha rahat bir şekilde Gençlerbirliği deplasmanına gideceğiz. İnşallah bu karşılaşmada da hem teknik heyetimiz hem de futbolcular var güçleriyle mücadele ederek Gaziantep'e üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşatacaklardır. Ben galibiyet serisi yakalayacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, Gençlerbirliği maçının kendileri için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Konyaspor maçıyla birlikte üzerimizdeki stresi yenmeyi başardık. Bu skorun daha anlamlı olabilmesi adına Gençlerbirliği maçında da puanlar hedefliyoruz. Bu doğrultuda hem teknik direktörümüz Sumudica'ya, ekibine ve tüm futbolcularımıza güveniyoruz. Dostluğun esas değerler alındığı ve fair-play çerçevesinde bir karşılaşma olmasını diliyorum. Bu karşılaşmayı da kazanarak üst sıralara doğru yükselmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.


- "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"


Bu sezon ilk kez localara belirli kapasitede taraftar alınmasıyla karşılaşmaların daha mücadeleci bir ortamda geçeceğine inandığını ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Pandemi süreciyle birlikte taraftarlarımızın desteğinden bir süre uzak kalmak zorunda kalmıştık. Gerçekten onlar bizler için çok değerli ve her zaman gücümüze güç katıyorlar. Konyaspor karşılaşmasında onların sesini duymak, yanlarımızda olduklarını bilmek bile bizi mutlu etti. Umut ediyorum ki ülkemiz ve dünya bu süreci en kısa sürede atlatmayı başaracaktır. Dolu stadyumlar önünde karşılaşma oynamak futbolu herkes için daha anlamlı kılıyor. Gerek dualarıyla, gerekse de stadyuma gelerek bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu edebilmek adına iyi skorlar almaya devam edeceğiz."

Mehmet Büyükekşi ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un hem maçlarını izlediğini hem de kendilerini ziyaret ettiğini aktararak, "Bundan sonraki süreçte de Türk futbolu adına Gaziantep Futbol Kulübü olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız." değerlendirmesinde bulundu.


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