Gaziantep Büyükşehir'in 10 sporcusu 8 branşta uluslararası derece elde etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 10 sporcu, 2026 yılının ilk 8 ayında karate, para atletizm, satranç, bilek güreşi, judo, paletli yüzme, muaythai ve masa tenisi olmak üzere 8 farklı branşta uluslararası organizasyonlardan dereceyle döndü. Bosna-Hersek'ten Brezilya'ya, Güney Kore'den Fas'a, Almanya'dan İtalya'ya uzanan coğrafyada milli formayla mücadele eden sporcular; dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarının yanı sıra Akdeniz Oyunları, Grand Prix ve uluslararası turnuvalarda derece elde etti.

Tabloda karatede bir dünya şampiyonluğu, satrançta iki Avrupa şampiyonluğu ve masa tenisinde tek organizasyonda kazanılan dört Avrupa birinciliği yer aldı.

Kaan Efe Kaya Akdeniz Oyunları'nda birinci, Eren Akkurt Brezilya'da dünya şampiyonu

Paletli yüzmede Kaan Efe Kaya, 22-29 Haziran'da Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen 2026 CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde yarıştı; 400 metre Çift Palet'te Dünya ikincisi olurken 200 metre kategorisinde Dünya beşinciliğini elde etti.

Milli sporcu, 24-29 Ağustos'ta İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Erkekler 400 Metre Çift Palet kategorisinde birinciliğe uzandı, 200 Metre Çift Palet'te üçüncü olarak organizasyonu iki dereceyle kapattı.

Karatede Eren Akkurt, aynı yıl içinde Balkan, Avrupa ve dünya düzeyinde kürsüye çıktı. 27 Şubat-1 Mart'ta Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda +84 kg Büyükler kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı; 20-24 Mayıs'ta Almanya'nın Frankfurt kentinde 50 ülkenin katıldığı Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Büyükler Erkek Milli Takımı ile Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Milli karateci 8-13 Haziran'da Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda ise Ferdi Kumite 84 kg kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu; Takım Kumite kategorisinde de Dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Çırakoğlu Rabat'ta bronz, Çek Cumhuriyeti'nde altın kazandı

Para atletizmde Sevda Kılınç Çırakoğlu, 23-25 Nisan'da Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen Grand Prix etabında T12 kategorisinde 27.44'lük derece elde ederek organizasyonu bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu, 2-4 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası IPC Grand Prix müsabakasında T12 Kadınlar 400 metre kategorisinde birinciliğe ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Satrançta iki Avrupa şampiyonluğu ve WFM unvanı

6 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Trogir kentinde düzenlenen European School Chess Championship 2026'da Ela Mullakütükçü 17 Yaş Kızlar, Beren Kalyoncu ise 15 Yaş Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Genel Kategori'yi Mullakütükçü Avrupa ikincisi, Kalyoncu Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı.

Kalyoncu, 13-21 Haziran'da Hırvatistan'ın Pula kentinde gerçekleştirilen 38. Open Pula 2026 Uluslararası Satranç Turnuvası'nda 1800-2000 ELO kategorisini birinci tamamlayarak FIDE WFM (Kadın FIDE Ustası) unvanını kazandı. Türkiye'nin A Millî Kadın Takımı kadrosundaki 5 sporcudan biri olan Kalyoncu, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi ve Gaziantep'i temsil edecek.

Bilek güreşinde Avrupa ikinciliği, judoda iki uluslararası derece

Bilek güreşinde Mustafa Dinleyici, 10-20 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ağır Siklet +90 kg kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Aynı organizasyonda +70 kg kategorisinde yarışan Aynur Bozdemir, Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı.

Judoda Yağmur Derin Çelik, yaklaşık bir aylık süreç içerisinde iki farklı uluslararası organizasyonda derece elde etti. 5-7 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde düzenlenen Judo Minikler Balkan Şampiyonası'nda Minikler kategorisinde Balkan üçüncüsü olan Çelik, 11-12 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilen ve 12 ülkeden 40 kulüp ile 442 sporcunun katıldığı European Judo Tour / Kocaeli Judo Hopes Tournament 2026'da Yıldızlar kategorisinde Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Muaythai branşında Ferizan Gocuk, 26 Haziran'da Malezya'da düzenlenen Muaythai Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 54 kg A Elit Class kategorisinde Dünya üçüncüsü oldu.

Yalçınkaya tek organizasyonda dört Avrupa birinciliği kazandı

Masa tenisinde Rüzgâr Alp Yalçınkaya, 17-23 Ağustos'ta Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Masa Tenisi Gençlik Oyunları'nda U19 Ferdi, U16 Ferdi, Çiftler ve Mix (Karışık Çiftler) kategorilerinde Avrupa birincisi oldu ve organizasyondan dört şampiyonlukla ayrıldı.