Gaziantep Büyükşehir’den milyonluk satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Umut mahallesinde bulunan arazi 7.343.900 TL’den, 15 Temmuz mahallesinde bulunan arazi ise 8.554.350 TL’den satılacak. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacak. Söz konusu yerlerin ihalesi 07.07.2021 Çarşamba günü saat 15:00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacak.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 07.07.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekiyor.

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