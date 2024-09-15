Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili vesilesiyle mevlit okuttu ve ikramda bulundu

Büyükşehir, Mevlit Kandili için kapsamlı bir program hazırlayarak şehrin çeşitli noktalarında manevi bir atmosfer oluşturdu. Hacı Perihan Kıymık Cami, Ulu Cami ve Topçuoğlu Cami’nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kandil dolayısıyla annesinin adını taşıyan Hacı Perihan Kıymık Cami’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şahin, cami cemaatinin kandilini kutladı.

Kandil gecesi yatsı namazı sonrası, Hacı Perihan Kıymık Cami, Ulu Cami ve Topçuoğlu Cami’nde namazdan çıkan vatandaşlara lokma ve süt ikram edildi. Ayrıca, GastroANTEP Kültür Yol Festivali’nin ana etkinlik alanı olan Festivaller Parkı’nda da akşam namazı sonrası ziyaretçilere Mevlit Kandili vesilesiyle lokma ve süt dağıtıldı.