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Gaziantep belediyeleri personel alımı İŞKUR TYP 2019 son dakika

Gaziantep personel alımı 2019. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son dakika Gaziantep Büyükşehir belediyesi ve Gaziantep ilçe belediyelerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 300 personel alımının yapılacağının ilanını verdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı, Şehitkamil Belediye Başkanlığına 35 kamu personeli alımı, Gaziantep Araban Belediyesi alımları, Gaziantep İslahiye Belediyesi personel alım ilanı, Gaziantep Oğuzeli İlçe Müftülüğü personel alımları son dakika.

14 Mart 2019 Perşembe 15:12
Gaziantep belediyeleri personel alımı İŞKUR TYP 2019 son dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son dakika Gaziantep Büyükşehir belediyesi ve Gaziantep ilçe belediyelerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 300 personel alımının yapılacağının ilanını verdi.  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı, Şehitkamil Belediye Başkanlığına 35 kamu personeli alımı, Gaziantep Araban Belediyesi alımları, Gaziantep İslahiye Belediyesi personel alım ilanı, Gaziantep Oğuzeli İlçe Müftülüğü personel alımları son dakika.

Gaziantep personel alımı 2019 son dakika. Bütün alımlarda TYP personeller için başvurular 14 Mart 2019 tarihinde başlamış olup 18 Mart 2019 tarihinde son bulacaktır. Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İlanlara başvurmak isteyenler en yakın işkur hizmet binalarından veya işkur resmi internet adresinden başvurularını yapabilirler. İŞKUR üzerinden yayınlanan Gaziantep ili Toplum Yararına Program kapsamında kamu personeli alımları ayrıntılı olarak aşağıda yayınlanmıştır. 0000276831 TYP numarası ile Şehitkamil Belediye Başkanlığına 35 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak. Gaziantep İl Göç İdaresine 5 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 95 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Nizip Belediyesine 20 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Araban Belediyesine 5 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep İslahiye Belediyesine 75 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Yavuzeli Belediyesine 5 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Karkamış Belediyesine 5 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Oğuzeli İlçe Müftülüğüne 5 kişi liste yöntemi ile alınacak. Gaziantep Şahinbey Belediyesine 45 kişi liste yöntemi ile alınacak.

İŞKUR alımları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:12
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