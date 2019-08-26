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Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda yayınlancak?

Gençlerbirliği, haftanın kapanış maçında bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği üç puan için yarışacak. Ev sahibi olan Gazişehir Gaziantep Süper Lig'deki ilk üç puanını almak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda öne geçmeye çalışacak.Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. PekiGaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda yayınlancak? İşte ayrıntılar...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda yayınlancak?

Gençlerbirliği, haftanın kapanış maçında bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği üç puan için yarışacak. Ev sahibi olan Gazişehir Gaziantep Süper Lig'deki ilk üç puanını almak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda öne geçmeye çalışacak. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda yayınlancak? İşte ayrıntılar...

Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda yayınlancak?

Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış maçı saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak olan maçı yönetecek Atilla Karaoğlan, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Muhtemel 11'ler

Gazişehir Gaziantep: Lodygin, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Tetteh, Diarra, Gökhan, Powlowski, Kayode, Muğdat

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Arda, Toure, Polomat, Yasin, Berat, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sio

Bir sezon aranın ardından Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos, Gazişehir Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek.

Atilla Karaoğlan kimdir?

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
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