  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep Basketbol'da sponsorluk anlaşması
Spor

Gaziantep Basketbol'da sponsorluk anlaşması

- Takımın yeni adı, "Empera Halı Gaziantep Basketbol" oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:50:02 -
Gaziantep Basketbol'da sponsorluk anlaşması

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Empera Halı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre takımın yeni adı "Empera Halı Gaziantep Basketbol" oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Basketbol takımının 2020-2021 sezonu isim ve forma reklam sponsorunun Empera Halı olduğu belirtildi.

Takım adının Empera Halı Gaziantep Basketbol olarak değiştirildiği kaydedildiği açıklamada, anlaşma gereği takımın formasında "Empera" reklamı yer alacak.

Açıklama görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Cengiz Şimşek, takımın geçen seneye göre daha az bütçeyle yoluna devam ettiğini belirterek sponsorluğun hayırlı olmasını temenni etti.

Gaziantep Basketbol'un uzun yıllardın kenti başarıyla temsil ettiğini dile getiren Şimşek, "Gaziantep sanayisi ile sadece Türkiye'de değil dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. Empera Halı'da yine şehrimizin önemli yatırımlarına sahip, sektörün öncü firmaları arasında bulunmaktadır. Empera Halı'ya basketbol takımımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Empera Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kaplan ise Gaziantep isminin sporla anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spora destek vermenin gururu içinde olduklarını belirten Kaplan, şunları ifade etti:

"Empera Halı olarak, Gaziantep Basketbol takımımızın isim sponsoru oluyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde şehrimizi temsil eden basketbol takımımıza sponsor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Takımımızın ses getiren ve kendinden söz ettiren başarılara ulaşacağına dair şüphemiz yoktur. Empera Halı ve Gaziantep Basketbol Kulübü’nün iş birliğiyle 2020-2021 basketbol sezonunda yeni zaferler yaşayacağımıza inanıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…
Gündem

Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'da Prof. Dr. Emin Gürses Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçes..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalar sürdürülecek ve kurum..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay