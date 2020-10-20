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Spor Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"
Spor

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:13:06 -
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligin 4. haftasında Fenerbahçe Beko karşısında yaşadıkları mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin önemli ekiplerinden Fenerbahçe'ye 65-59 yenildiklerini anımsattı.

Söz konusu maçta planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan Markovic, "Fenerbahçe karşısında hücum ve savunmada istediğimiz gibi olamadık. Hatta sanki maça hazır değil gibi görüntü verdik." dedi.

Bu durumun da mağlubiyeti kaçınılmaz kıldığını ifade eden Markovic, "Ligin ilerleyen haftalarında güzel işler ortaya çıkarabilmek için bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız. Bunu yaparsak ilerleyen haftalar bizim için iyi olabilir." diye konuştu.

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