İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından adı skandal ve şovlarla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin paylaşımda bulundu ve "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" ifadelerini kullandı.

Karel Valansi: Yine düğüne davetli değiliz

Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi de, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Yine düğüne davetli değiliz" dedi.

Gazi yakınını tehdit etti, Yahudi yazar karşısında esas duruşa geçti

Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde kendisini protesto eden gazi yakınını "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben merak etme" şeklindeki sözlerle tehdit eden Ekrem İmamoğlu, Karel Valansi karşısında adeta esas duruşa geçti.

Valansi'nin paylaşımına İmamoğlu, "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız. Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi'nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim" cevabını verdi.

Nevşin Mengü de hemen geri vites yapmıştı

AK Parti'ye 'çamur at izi kalsın' anlayışıyla saldıran CHP yandaşı sözde gazeteci Nevşin Mengü de, Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'den özür dilemişti ve "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum" demişti.

Nevşin Mengü; 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim çalışmalarını eleştirdi ve "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: 'dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar' Matta 6:5" ifadelerini kullandı.

Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi

Valansi, Mengü'ye tepki göstermişti



Karel Valansi, Nevşin Mengü'nün söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" diye sordu.

Nevşin Mengü, Karel Valansi'nin söz konusu paylaşımına cevap verdi ve Musevilerden özür diledi. Mengü, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.