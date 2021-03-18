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Gündem Gazi yakınından İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil
Gündem

Gazi yakınından İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diyerek tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:48:00 - 2021-03-18 13:37:09

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

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Yorumlar

resat

vay h.in birde dayılanıyor .
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Nur

O adamın şehitliğe girmeye hakkı yok gazi haklı insanın şuuru döner insanın adamı şehitlikte görünce. Evet daha dün pkk lı katillerin partisinde görevli pkk yı temsil eden savunan bir kadınla ağaç dikti biraz vicdan lütfen şehitlerimizden utanın vicdansızlık bu
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