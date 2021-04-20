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Ekonomi Gazi Üniversitesi'ne 81 öğretim üyesi alınacak
Ekonomi

Gazi Üniversitesi'ne 81 öğretim üyesi alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 81 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:51:00 -
Gazi Üniversitesi'ne 81 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacak.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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