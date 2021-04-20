Gazi Üniversitesi'ne 81 öğretim üyesi alınacak
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 81 öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacak.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
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