Türkiye’nin en kalabalık üniversiteleri arasında yer alan Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Gazi Üniversitesi taban puanları 2019, Gazi Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019, Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, Gazi Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Gazi Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

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Gazi Üniversitesi bölümleri

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği(KKTC Uyruklu)

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoloji Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Coğrafya Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)

(Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Felsefe Grubu Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizik Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fransızca Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

İmalat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

İmalat Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

İstatistik

(Fen Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu)

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Rekreasyon(KKTC Uyruklu)

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Spor Yöneticiliği(Fakülte)

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama(KKTC Uyruklu)

(Mimarlık Fakültesi)

Tarih Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Tıp(İngilizce)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(KKTC Uyruklu)

(Tıp Fakültesi )

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019