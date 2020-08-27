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Aktüel Gazi Üniversitesi Rektörlük binası, Avrupa Organik Kimya Dergisi'ne kapak oldu
Aktüel

Gazi Üniversitesi Rektörlük binası, Avrupa Organik Kimya Dergisi'ne kapak oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:01:38 -
Gazi Üniversitesi Rektörlük binası, Avrupa Organik Kimya Dergisi'ne kapak oldu

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu'nun, Avrupa Organik Kimya Dergisi'nde yayımlanan makalesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926'da Mimar Kemaleddin'e yaptırılan Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının fotoğrafına yer verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Organik ve Sulu Çözeltide Siyanürün Seçici Olarak Tespiti İçin Yeni Bir Mekanizma" başlıklı makaleyi, Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu ile Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Seferoğlu, Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Aydıner ve yüksek lisans öğrencisi Ergin Keleş hazırladı.

Makale, derginin 2020/30 sayısında kapak olarak kullanıldı. Derginin kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926'da Mimar Kemaleddin'e yaptırılan Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının fotoğrafı da yer aldı.

Prof. Dr. Seferoğlu, teknolojinin gelişmesiyle kullanımı giderek artan ve doğa için tehlike arz eden siyanürün hızlı tespiti için solüsyon geliştirdiklerini belirtti.

Seferoğlu, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Atık olarak ortaya çıkan siyanür sızıntısı, içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türünün yaşamını kaybetmesine ve de tarım alanlarının zarar görmesine neden oluyor. Çok kısa bir sürede canlıların yaşamında ciddi hasarlara sebep olan siyanürün hızlı ve hassas şekilde tayin edilebilmesi için üniversitemizin kimya laboratuvarlarında yaptığımız çalışmayla, literatürde ilk kez önerilen bir mekanizma üzerinde organik ve sulu çözeltilerde siyanürü hızlı ve seçici olarak belirleyerek yeni bir yöntem ortaya çıkardık."

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