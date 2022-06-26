Gazi Koşusu’nu takip etmek isteyenler organizasyonun saat kaçta başlayacağını, hangi kanallardan yayımlanacağını araştırıyor.

Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta? Gazi Koşusu hangi kanalda?

1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te koşulacak. Gazi Koşusu, Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV’den canlı yayınlanacak.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katılacak.

Seyirci alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2'si seyircisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu, bu sene kapılarını yarışseverlere açacak.

Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti.

Yarışseverlerin 96. Gazi Koşusu'na büyük ilgi göstermesi bekleniyor.