  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gazeteler vatandaşın ayağına gitti

Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı boyunca yerel ve ulusal gazeteler araçlarla vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.

2020-04-26 16:34:55 -
Gazeteler vatandaşın ayağına gitti

Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı boyunca yerel ve ulusal gazeteler araçlarla vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağı çıkma yasağı başlamıştı. Zonguldak’ta yasağın son gününde Yerel ve Ulusal Gazeteleri dağıtımını yapan şirketler gazeteleri vatandaşların ayağına getirdi.Öğlen saatlerinde şirket yetkilileri araçlarıyla 19 mahalleye giderek evlerinden çıkamayan vatandaşlara gazeteleri ulaştırdı. Öte yandan mahalleye giriş yapan gazete araçları megofandan, ’Gazeteniz kapınıza geldi sizlerin evinizde kalın’dedi. Gazete dağıtım yapan şirketlerin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı