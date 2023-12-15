Gazetecilerin havuza düşen dronunu ayı kurtardı!
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü.
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü. Dronun düşmesiyle birlikte havuza koşan bir boz ayı önce dronu ağzında sudan çıkardı, sonra ise kümesine getirerek görevlilere teslim etti.