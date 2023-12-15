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Sosyal Medya Gazetecilerin havuza düşen dronunu ayı kurtardı!
Sosyal Medya

Gazetecilerin havuza düşen dronunu ayı kurtardı!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 22:38:00 - 2023-12-15 22:38:44

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü.

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü. Dronun düşmesiyle birlikte havuza koşan bir boz ayı önce dronu ağzında sudan çıkardı, sonra ise kümesine getirerek görevlilere teslim etti.

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