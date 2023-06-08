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Gündem Gazeteci Pamela Cerdeira deprem bölgesine yardım gönderdi ancak! O belediye yapılan yardımları bir markete sattı
Gündem

Gazeteci Pamela Cerdeira deprem bölgesine yardım gönderdi ancak! O belediye yapılan yardımları bir markete sattı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 08:22:00 -

Türkiye'deki depremzedeler için Mexico City Belediyesi'ne pirinç ve tuvalet kağıdı bağışlayan Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, ürünlerini Airtag'le takip etti. Cerdeira, ürünlerinin belediye tarafından bir markete satıldığını fark etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat ara ile meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

Binlerce bina enkaz yığınına dönerken, altında kalan 55 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

Depremin ardından yurt içi ve yurt dışından Türkiye'ye yardım yağdı. Meksika da Türkiye'ye büyük destek veren ülkeler arasında yer aldı.

Bu hassasiyeti gösterenlerden Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.
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Cerdeira, Mexico City Belediyesi'ne Türkiye'deki depremzedelere gönderilmesi için bol bol pirinç ve tuvalet kağıdı bağışladı.

Ancak Belediye'ye güvenmeyen gazeteci Cerdeira, ürünlerini Airtag teknolojisiyle takibe aldı.

Meksikalı gazeteci bu sayede, bağışladığı ürünlerin Türkiye'ye gönderilmediğini, belediye tarafından yerel bir markete satıldığını ortaya çıkardı.

Söz konusu durumun sonrası Mexico City Belediyesi'ne büyük tepki yağdı.

 

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