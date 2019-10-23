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Gazeteci mutabakat metnini çiğnedi! Rus bakan kızdı

Rusya ile Türkiye arasında yapılan mutabakat sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin mutabakat metninin üzerine basması Rus bakanı kızdırdı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:24
Gazeteci mutabakat metnini çiğnedi! Rus bakan kızdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Türkiye’nin Suriye mutabakatının yerde yer alan mutabakat metnine basan gazeteciyi payladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin sonuçlarına ilişkin Şoygu ile düzenledikleri basın toplantısında kendilerini tanıtmadan sorular soran gazetecilerin davranışlarından memnun olmadığını dile getirdi.

'Üzerine basmanızın bir manası yok'

Basın toplantısı sırasında yaklaşmaya çalışırken yerdeki mutabakat metnine basan bir gazeteciyi uyaran Şoygu, “Bu arada, şu an mutabakat metninin üzerine basmanızın bir manası yok” ifadelerini kullandı.

'RT muhabirleri haricinde kimsenin düzgün davrandığını göremiyorum'

Bunun yanında Lavrov, hem kendini tanıtmayan hem de ikinci bir soru daha yöneltmeye çalışan bir gazeteciyi şu sözlerle uyardı:

"Yeri gelmişken… Kendinizi tanıtmadınız. RT muhabirleri haricinde, kimsenin düzgün davrandığını göremiyorum."

Soru yöneltirken birbirlerinin sözlerini kesen, bağıran ve kendilerini tanıtmayan gazeteciler ise; "Sadece daha çok soru sorabilmek için acele ediyoruz" ifadeleriyle kendilerini savundu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:24
  1. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

YORUM YAZ

  • nusret nusret 18 sa önce
    Reis'ten öğrenin ve öğretin ne yapmaları gerektiğini çevrenizdekilere. Gerçi bizden daha çok öğreneceğiniz şey var ama!

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