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Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

Benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yansıtılması öngörülüyor.

#1
Foto - Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

Benzin ve motorindeki hareketlilik sürerken, LPG otogazda da artış yaşanacak

#2
Foto - Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatına 3 Kasım Salı günü saat 00.01 itibarıyla tam 9 liralık bir zam yapılacağı öngörülüyor.

#3
Foto - Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

Beklenen zam oranlarının tabelaya yansıtılmasıyla birlikte, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı yeniden 100 TL barajını aşacak. Benzinin litre fiyatı ise kritik 80 TL eşiğinin üzerine çıkacak.

#4
Foto - Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

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