Global kriz sürücüleri vurdu: Akaryakıta eşel mobil düzenlemesi

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Benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yansıtılması öngörülüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yansıtılması öngörülüyor.
Benzin ve motorindeki hareketlilik sürerken, LPG otogazda da artış yaşanacak
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatına 3 Kasım Salı günü saat 00.01 itibarıyla tam 9 liralık bir zam yapılacağı öngörülüyor.
Beklenen zam oranlarının tabelaya yansıtılmasıyla birlikte, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı yeniden 100 TL barajını aşacak. Benzinin litre fiyatı ise kritik 80 TL eşiğinin üzerine çıkacak.
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