Gazeteci Fatih Uğurlu CHP'li Tanrıkulu'na seslendi: Gazi Mustafa Kemal yaşasaydı...

Türkiye'de üretilen SİHA'ların sivilleri öldürdüğü iftirasını atan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Gazeteci Fatih Uğurlu'ndan tarihi bir uyarı geldi.

Uğurlu'nun sözleri şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu televizyonda dinlerken, zaman zaman gözümün önünde terör örgütü elebaşları geçiyor. Terörle mücadelinin en önemli silahlarından biri olan İHA ve SİHA'ları siviller öldürülüyor yalanıyla kötülüyor. Bu devlet SİHA'larla terörün önüne geçiyor. Her fırsatta SİHA'ları yalanlarla ben avukatım diye süslüyor. 6'lı masa kazanırsa ilk yapacakları iş SİHA üretimini durdurmuk, Zaten diyorlarki bu SİHA tesislerini yurtdışına taşıtacağız. Zaten ABD ile yakın olan 6'lı masa uçak fabrikasını kapatmadılar mı? Bunlar daraldıkları yerde Mustafa Kemal'e sarılıyorlar. Ben inanıyorum Mustafa Kemal bugün yaşasaydı Sezgin Tanrıkulu'nu istiklal mahkemelerinde yargılatırdı. İstiklal Mahkemeleri yanlış kararlar da vermiştir ama doğru kararları da vardır. En önemli iş asker kaçaklarını yakalamaktı. Bugün Gazi Mustafa Kemal yaşasaydı, Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatırdı. Oradan da idam cezası çıkardı. Yatıp kalkıp bu gevşek düzene şükretsin. Bunun hesabı sana bir gün sorulur sayın Tanrıkulu.