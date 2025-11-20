Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4 kattan belediye başkanının makam aracının üzerine düşüp öldü
Alzheimer hastası Fatime Küçükkaya (85), 4. kattaki evinin balkonundan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracının üzerine düştü. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya, yaşamını yitirdi.
Saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi Akbal İnşaat Apartmanı'nda 4. Kattaki evlerinin balkonuna çıkan alzheimer hastası Fatime Küçükkaya, dengesini kaybedip, evinin önünde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçükkaya kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde ve evde incelemede bulundu. Küçükkaya'nın düştüğü otomobilin ise Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olduğu ortaya çıktı.