  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4 kattan belediye başkanının makam aracının üzerine düşüp öldü
Gündem

Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4 kattan belediye başkanının makam aracının üzerine düşüp öldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4 kattan belediye başkanının makam aracının üzerine düşüp öldü

Alzheimer hastası Fatime Küçükkaya (85), 4. kattaki evinin balkonundan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracının üzerine düştü. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya, yaşamını yitirdi.

Saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi Akbal İnşaat Apartmanı'nda 4. Kattaki evlerinin balkonuna çıkan alzheimer hastası Fatime Küçükkaya, dengesini kaybedip, evinin önünde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçükkaya kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde ve evde incelemede bulundu. Küçükkaya'nın düştüğü otomobilin ise Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olduğu ortaya çıktı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23