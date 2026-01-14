  • İSTANBUL
Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef askeri operasyonla kaçırmasının ardından göreve gelen geçici hükümet, ülkedeki tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bıraktı. Kukla yönetimin kendi hukukunu sakız gibi çiğnemesi halktan büyük tepki çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının yeni yönetim tarafından serbest bırakıldığını açıkladı. Tutukluların serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bunun "doğru yönde atılmış, önemli bir adım" olduğu kaydedildi.

Ülkede hükümete karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu (STK) Foro Penal'in verilerine göre, son günlerde serbest bırakılan siyasi tutuklular arasında ABD’lilerin yanı sıra İtalya ve İspanya'dan birkaç kişi de bulunuyor.

56 TUTUKLU SERBEST

Foro Penal, "toplu" serbest bırakmayı vadetmesine rağmen sadece 56 tutukluyu serbest bırakan hükümeti kınadığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu durumun değişmesini ve Venezuela'da keyfi olarak tutuklanan tüm insanların serbest bırakılmasını umuyoruz" ifadesine yer verildi.

Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde bulunduğu biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve 20'yi aşkın ABD vatandaşı serbest bırakılmıştı.

