  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Gündem 'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler Emel Müftüoğlu'nun savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

Şüpheli Emel Müftüoğlu ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, Gülibrahimoğlu ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getirdi.

Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktardı:

"Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim.

 

 

Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır.' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum.

Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum.

Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum.

Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!
İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!

Gündem

İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!
İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

Gündem

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23