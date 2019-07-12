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Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Yüksel Kalkan 9. Kitabını Çıkardı

Gazeteci-Araştırmacı-Yazar Yüksel Kalkan, Kod Adı Feride isimli 9.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:08
Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Yüksel Kalkan 9. Kitabını Çıkardı

Gazeteci-Araştırmacı-Yazar Yüksel Kalkan, Kod Adı Feride isimli 9. kitabını çıkardı.


Kayserili gazeteci Yüksel Kankan, 1891-1951 yılları arasında yaşayan Milli Mücadele yıllarında büyük başarılara imza atan Feriha Güpgüpoğlu’nu kaleme aldı. Gazetecilik mesleğinde 24.yılını, araştırmacı ve yazarlık dalında ise 18. yılını geride bırakan Yüksel Kalkan, Anadolu Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkan Yardımcısı Feriha Güpgüp’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Nisan 1935 tarihinde Kayseri’den seçilen ilk kadın mebusu olduğunu yazdı.


Yüksel Kalkan, 128 sayfalık kitabında Feriha Güpgüpoğlu ve arkadaşlarının Milli Mücadele Yıllarında düşman kuvvetlerine karşı kahramanca verdiği mücadeleyi kaynaklar göstererek anlatmaya çalıştı.


Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Yüksel Kalkan, Kayseri Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu Lisesi, Develililer Derneği, KAST Sanat Tiyatrosu, Renkli Tebeşir Sanat Tiyatrosu Derneği Develi Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi Kermelik Köyü Kültür Derneği’nden ve kurum-kuruluşlardan çeşitli ödüllere layık görüldü.


Yüksel Kalkan’ın araştırma dalında yazdığı eserler, Sosun Köyü 1. ve 2. Erkilet Murtaza Hoca, Kayseri’de Gecekondu, Bozahmedin Osman 1. ve 2. Efsane Adam Bozahmedin Osman, Bir İntizarın Feryadı, Haçında Yeniden Dirildik, Kod Adı Feride

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:08
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