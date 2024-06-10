Gaza basıp geliyorlar Türkiye'nin hamlesi Çinlileri hızlandırdı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararı ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40’ı veya 7 bin dolar şeklinde ilave gümrük vergisi uygulamasına karar verdi. Kararın ardından birbiri ardına açıklama yapan Çinli markalar fabrika yatırımı kararlarını kesin bir dille duyurdu.

CHERY’DEN İLK KEZ NET FABRİKA SÖYLEMİ

Türkiye’de 50 bin adetle yüzde 5 pazar payına ulaşan ve Türk tüketicisinin yoğun ilgi gösterdiği Chery’den ek ÖTV’ye yönelik anında cevap geldi. Türkiye’nin en stratejik pazarlarından biri olduğunu ifade eden Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Türkiye ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda, bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz” dedi.

MG’DEN ÜRETİM İÇİN İYİ NİYET İMZASI

Uzun süredir fabrika kurulması için bakanlık düzeyinde çalışma yapan MG’nin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Doğan Trend Otomotiv’den de üretime yönelik açıklama geldi. Kararın sert olduğunu ifade eden Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti. MG yönetimi, Avrupa’daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa’da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz de Doğan Trend olarak, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konuda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL PAZARDAN YÜZDE 10 PAY ALDILAR

Çinli markalara yönelik tedbirler yılbaşında devreye girmişti. Sadece elektrikli araçlara uygulanan ek ÖTV yeni alınan kararla 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar stok yapabilecek markalar sonrası için getireceği araçları yeni düzenlemeye göre getirebilecek. 12 Çinli markanın faaliyet gösterdiği Türkiye pazarından geçtiğimiz yıl yüzde 10’a yakın pay almışlardı. En büyük çıkışı ise 50 bin adede yakın satış gerçekleştiren Chery markası yakalamıştı. Bu yılın ilk 5 ayında ise 30 bin adet satışa imza attı.

YERLİ ÜRETİCİLER RAHATSIZ OLMUŞTU

Çinli markaların yalnızca ithalat yoluyla Türkiye pazarından yüksek pay almasından yerli üreticiler rahatsız olmuştu. Son yaptığı toplantıda Çinli otomotivcilerin Türkiye’de yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, “Geçtiğimiz yıl cari açığın yarısı Çinlilerden geldi. Toplamda 2,5 milyar dolar açık verdirdiler. İlk 2 ayda 558 milyon dolarlık açık verdirdiler. Çinliler’in Türkiye’ye yatırım yapması lazım. ÖTV baremlerinin yüzde 80’e sıkışmasından dolayı ithal araç payı artıp yerli üretim dibe vurdu” diyerek eleştirmişti.

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