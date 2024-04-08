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Yerel Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki araçları biçti!
Yerel

Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki araçları biçti!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:22:00 -
Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki araçları biçti!

Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsünün durakta park halindeki 4 otobüse çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsünün durakta park halindeki 4 otobüse çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Merkez Mahallesi'ndeki durak peronlara yanaşan ve içinde yolcu bulunmayan "55 T" hat numaralı İETT otobüsünün gaz pedalı takılı kaldı.

Otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı hatta çalışan park halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Daha sonra refüje çıkan 2 araç, diğer perondaki 3 farklı İETT otobüsüne daha çarptı.

Kaza nedeniyle otobüslerde hasar oluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir vatandaşın cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, kaza sonrası bazı otobüslerin refüje çıkması ve camlarının kırılması yer aldı.

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